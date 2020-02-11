Аварія на ТЕЦ залишила без тепла сотню будинків у Миколаєві

У зв’язку з виявленим дефектом трубопроводу магістральної теплової мережі ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ" 11 лютого 2020 року без тепла залишаться близько сотні багатоквартирних житлових будинків та соцоб’єктів.

Про це повідомляє ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» у Facebook.

"У зв’язку з виявленим дефектом трубопроводу магістральної теплової мережі ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» прийнято рішення виконати ремонтні роботи з метою забезпечення надійного теплопостачання споживачів. Термін проведення - 11 лютого 2020 року з 9-00 год. до 23-00 год. До роботи буде залучена бригада у складі 6 робітників та 6 одиниць спеціальної техніки", - йдеться у повідомленні.

Так, без тепла залишаться дві школи, дитсадок, гімназія, музей, банк, училище - всього близько сотні багатоквартирних житлових будинків та соцоб’єктів.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 лютого, також через дефект трубопроводу основної магістральної теплової мережі ТЕЦ, без тепла залишилися два райони міста – майже пів тисячі житлових будинків, а також низка соціально-освітніх закладів.

ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» наразі перебуває у державній власності. Міська рада дала згоду на прийняття її до комунальної власності Миколаєва, проте наразі питання так і не вирішено.