Встановили ймовірного замовника підпалу авто журналістки "Радіо Свобода" - СБУ

Служба безпеки України спільно з прокуратурою встановила особу чоловіка, який обґрунтовано підозрюються у замовленні підпалу автомобіля журналістки «Радіо Свобода» у Львові.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

"У замовленні злочину підозрюється мешканець Львова, який раніше мав судимість та відомий у кримінальному світі за контрабандні схеми та розкрадання палива з Львівської залізниці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за однією із версій слідства, до організації підпалу підозрюваний залучив працівника Франківського відділу поліції ГУ Нацполіції у Львівській області. Поліцейський підібрав виконавця та передав гроші за виконану «роботу».

«Ми будемо максимально сприяти у встановленні всіх обставин причетності працівника поліції до цього злочину. Жодних поблажок тут не може бути. Моя позиція однозначна - після проведення службового розслідування поліцейського буде звільнено» - додав начальник Головного управління Нацполіції України у Львівській області Василь Віконський, повідомляє відділ комунікації відомства.

Наразі ймовірний організатор переховується від слідства за кордоном, йому заочно повідомлено про підозру та оголошено в міжнародний розшук. Вирішується питання про скерування до суду клопотання про обрання можливому замовнику міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Працівнику поліції - клопотання про надання дозволу на затримання і доставлення до суду з метою розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”.

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Попередня правова кваліфікація злочину за ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України. Заходи з викриття проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області.

Підпал авто журналістки стався у ніч на 30 січня 2020 року на вул. Кубійовича у Львові. Правоохоронці затримали в Одесі виконавця злочину - 19-річного мешканця Хмельницького, якому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.

Фото: СБУ