У Харкові знищили мурал відомого художника

У Харкові знищено мурал, створений відомим художником стріт-арту Гамлетом Зінківським у червні 2019 року на трансформаторній будці на вулиці Пушкінській.

Про це повідомляє "KHARKIV Today"

"Роботу Гамлета знищено. Поверх роботи зробили напис "RES". Це нікнейм людини, котра знищила малюнок Гамлета", - йдеться у повідомленні.

Мурал зображав атлетичний чоловічий торс, який супроводжувався написом: "Тіло - мій дім", - пояснював він... "Головне, щоб там хтось жив", - думав я...".

Сам Зіньківський сказав, що поки не знає, чи буде відновлювати знищену роботу. Людей, які знищили його працю, він назвав "гальмами прогресу".

Фото: KHARKIV Today