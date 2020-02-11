У Енергодарі суд арештував водія, який збив візочок з немовлям

Енергодарський міський суд у Запорізькій області арештував на 2 місяці з можливістю вийти під заставу водія, який збив дитячий візок з 3-місячною дитиною.

Про це повідомили в прессслужбі Енергодарського міського суду.

"Слідчим суддею Енергодарського міського суду Запорізької області обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб з визначенням застави у розмірі 45 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (94.590 гривень) особі, яка підозрюється у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, в наслідок якого постраждала малолітня дитина", - йдеться у повідомленні.

На суді чоловік просив обрати йому нічний домашній арешт.

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В ході досудового розслідування встановлено, що 7 лютого 2020 року водій на пішохідному переході на швидкості збив дитячий візок, в якому знаходилась дитина. За даними поліції, водій знаходився у стані алкогольного сп'яніння — в крові виявили 1,85 проміле. Мешканця Енергодару 1971 року народження затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

В мережі Facebook оприлюднили відео моменту аварії.

Водію загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 лютого в Енергодарі водій легкового автомобіля збив дитячий візочок з немовлям, коли жінка переходила дорогу з візком. Водій легкового автомобіля раптово вилетів на дорогу. Попередньо встановлено, що тяжких травм у дитини немає.