До Миколаївської ОДА прийшли з обшуками

Офіс Генерального прокурора, Нацполіція та СБУ провели обшуки в приміщенні Миколаївської обласної державної адміністрації у рамках розслідування справи щодо незаконного заволодіння земельною ділянкою водного фонду.

Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

“Офіс генерального прокурора спільно з Нацполіцією та СБУ провели обшуки в приміщенні Миколаївської облдержадміністрації в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою водного фонду, яка належить до акваторії Дніпро-Бузького лиману, площею 157 га”, - ідеться в повідомленні.

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За інформацією відомства, до цього касаційна судова інстанція встановила, що посадові особи Миколаївської ОДА у 2015 році, приймаючи спірне розпорядження щодо водних об'єктів загальнодержавного значення, нібито вийшли за межі своїх повноважень. Відповідний договір оренди визнано недійсним.

Зазначається, що розпорядження такими земельними ділянками віднесено до виключної компетенції Кабінету міністрів.

“Слідчі дії відбулися з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення”, - підкреслили в Офісі генпрокурора.