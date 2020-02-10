На Закарпатті скликають позачергову сесію облради через стрілянину в Мукачеві

Завтра, 11 лютого, відбудеться засідання позачергової сесії Закарпатської обласної ради. Депутати зберуться через ситуацію, що виникла у Мукачеві 7 лютого 2020 року.

Про це повідомляє офіційний сайт Закарпатської обласної ради.

«Відповідно до розпорядження голови облради Михайла Рівіса, завтра, 11 лютого, відбудеться засідання позачергової сесії обласної ради VІІ скликання. У порядку денному такі питання: «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо ситуації, що виникла у м. Мукачеві 7 лютого 2020 року», «Про стан підготовки до реформування медичної галузі», «Різне», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, 7 лютого в Мукачеві Закарпатської області сталася стрілянина, двоє учасників були поранені. Було розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство двох або більше осіб та за фактом незаконного поводження зі зброєю Кримінального кодексу України. У Мукачеві через цей кримінальний інцидент позачергову сесію міськради скликали в той же день. Згодом за наказом міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у Мукачеві було посилено заходи безпеки — тепер місто цілодобово патрулюють нацгвардійці та працівники місцевого та обласних відділів поліції.

Фото: lookmytrips.com