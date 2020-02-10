На Львівщині на карантині понад 600 шкіл і майже півсотні дитсадків

На Львівщині карантин в школах вводився з 29 січня, станом на 7 лютого через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ тимчасово припинили навчання 603 школи і 48 дитячих садків.

Такі цифри сьогодні, 10 лютого, наводить у звіті за тиждень пресслужба Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України.

"Починаючи з 29.01.2020 року в окремих навчальних закладах у зв’язку з високим рівнем захворюваності на ГРВІ та грип введені тимчасові обмежувальні заходи шляхом призупинення навчально-виховного процесу. Станом на 07.02.2020 року призупинено навчання у 603 загальноосвітніх та 48 дитячих дошкільних закладах на 23 адміністративних територіях області", - йдеться у повідомленні.

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Загалом за 6 тиждень 2020 року (03.02-09.02.20) в області захворіло на гострі респіраторні інфекції 16 938 осіб, що на 4 278 випадків більше, як за попередній тиждень. Інтенсивний показник захворюваності становить 674,5, при епідемічному порозі 439,6 (ріст на 53,9 %). Епідемічна активність грипу та ГРВІ знаходиться на середньому рівні. На 17 адмінтериторіях зафіксовано перевищення епідемічного порогу: Бродівський, Буський, Дрогобицький, Золочівський, Камянка-Бузький, Миколаївський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Сколівський, Стрийський, Самбірський, Яворівський райони, міста Стрий, Самбір, Борислав, Трускавець.

Питома вага хворих дітей до 17 років становить 58,9% (захворіло дітей до 17 років – 9 985 осіб). Рівень захворюваності серед дітей зріс на 34,1 %. Зростання зафіксовано у всіх вікових групах, але найбільший показник серед дітей віком 5–14 років.

У Львові за цей період захворіло відповідно 3753 особи, інтенсивний показник на останньому тижні - 488 при епідпорозі 615,2. Питома вага дітей до 17 років становить 49,9%.

Протягом тижня було госпіталізовано з діагнозом ГРВІ в інфекційні стаціонари області 544 особи, у тому числі 397 дітей віком до 17 років.

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З початку епідемічного сезону вірусологічною лабораторією ДУ “Львівський ОЛЦ МОЗ України” при лабораторному досліджені методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) зразків матеріалу від 148 пацієнтів, які підлягають визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ) та з тяжкими гострими респіраторними інфекціями (ТГРІ), визначено у 19 зразках віруси грипу А, в т.ч. А (H1N1 pm09) – 18 випадків, А (Н3N2) – 1 випадок та віруси грипу В - 1 випадок. Також виявлено збудники ГРВІ - риновіруси, бокавіруси, аденовіруси, коронавіруси, матапневмовіруси.

Зареєстровано один летальний випадок: від грипу померла жінка віком 66 років. Вона звернулася за медичною допомогою на 3-й день захворювання. Стан ускладнився через наявність довготривалої хвороби серцево-судинної системи. Лабораторно підтверджений вірус грипу типу А.