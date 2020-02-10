На Закарпатті податкова ліцензувала 11 броварень

На Закарпатті 11 броварень отримали ліцензії від податкової. Найбільше пива в області варять у місті Ужгород.

Про це повідомляють у відділі комунікацій ГУ ДПС у Закарпатській області.

“На Закарпатті 11 броварень отримали ліцензії від податкової. За статистикою податкових органів Закарпаття, наразі отримали ліцензії і виробляють пиво у таких районах області: м. Ужгород (3), м. Мукачево (2), міста Берегово, Хуст — по одній пивоварні, також по одній броварні ліцензовано у смт. Міжгір’я, Хустському, Ужгородському та Рахівському районах. Найбільше броварень — у місті Ужгороді,” - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють у Держподатковій службі, виробництво і торгівля алкогольними напоями, в тому числі пивом, підлягають ліцензуванню. Це передбачено Законом України від 19.12.1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 481). Обсяги виробництва, а також кому продається пиво, можуть впливати на тип ліцензії та її вартість, але в будь-якому випадку потрібні дві окремі ліцензії – на виробництво пива і на торгівлю ним.