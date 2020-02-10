У Харкові сталася пожежа у шестиповерховому будинку, є постраждалий

Пожежу на горищі дворівневої квартири в шестиповерховому житловому будинку в Харкові ліквідували 40 рятувальників та спецтехніка. Унаслідок пожежі постраждала одна людина.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Харківської області.

"Увечері 9 лютого на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у шестиповерховому житловому будинку на вул. Новоолександрівській, 54-а. До місця пожежі прибуло 6 пожежно-рятувальних відділень ДСНС на автоцистернах та 2 відділення на автодрабинах", - йдеться у повідомленні.

Після прибуття вогнеборці встановили, що пожежа виникла на горищному приміщенні у кімнаті дворівневої квартири. Крім того, вогонь по дерев'яних конструкціях перекриття та горища перекинувся на інші кімнати квартири на шостому поверсі, а також частково на сусідню квартиру. Площа пожежі становила близько 60 кв. м.

О 17:35 вогонь локалізували та о 19:23 повністю ліквідували.

Всього на місці події працювало 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 рятувальників. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Внаслідок пожежі власник однієї з квартир чоловік 1980 року народження отримав опіки обличчя 1-2 ступенів. Постраждалого каретою швидкої медичної допомоги направлено до опікового центру міста Харкова.

Як повідомив кореспонденту Укрінформу завідувач опікового відділення міської лікарні швидкої допомоги Аслан Цогоєв, постраждалому надали необхідну допомогу та відпустили додому.