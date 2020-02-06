В Ужгороді збільшується кількість хворих на грип та ГРВІ

Станом на 6 лютого 2020 року у місті спостерігається ріст захворюваності на ГРВІ та грип – на 18,9%. Епідемічний поріг перевищено на 25,3%.

Про це інформують в управлінні охорони здоров'я Ужгородської міської ради.

“Станом на 6 лютого 2020 року у місті спостерігається ріст захворюваності на ГРВІ та грип – на 18,9%. Епідемічний поріг перевищено на 25,3%, показник захворюваності –1212,3 на 100 тисяч населення (епідпоріг становить 967,7),” - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, в останній тиждень дещо змінилася вікова структура захворілих: зменшилася на 8% кількість дітей і зросла захворюваність дорослого населення – із 30,3% (351 випадок) минулого тижня до 38,2% (493 випадки).

Як повідомлялося, карантин в Ужгородських школах ввели з понеділка, 3 лютого.

В управлінні охорони здоров'я інформують, що із початку року виявлено 24 випадки лабораторно підтвердженого сезонного грипу типу А, у тому числі 2 випадки грипу типу А+В (експрес-методами), що підтверджує циркуляцію сезонних вірусів грипу серед населення Ужгорода.