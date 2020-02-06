У Львові ще 14 шкіл призупиняють навчання

У Львові з п'ятниці, 7 лютого, через підвищення захворюваності на ГРВІ і грип призупиняють навчання ще у 14 школах. Відтак на вимушених канікулах опиняться школярі у 65 навчальних закладах, і ще в одному - учні 1-4 класів.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради. "Відзавтра, 7 лютого, ще 14 загальноосвітніх закладів Львова призупиняють навчання через хвороби учнів", - йдеться у повідомленні. Читайте також: В Івано-Франківську через грип та ГРВІ закривають школи Докладніше з тим, на який термін призупинено заняття в тому чи іншому закладі, можна ознайомитися на сайті міськради.