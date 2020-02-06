У Чернівцях через грип та ГРВІ почали проводити дезінфекцію тролейбусів

У Чернівцях через епідемію грипу та ГРВІ почали проводити щоденну санітарну обробку і дезінфекцію тролейбусів.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів начальник цеху планово-технічного обслуговування Чернівецького тролейбусного управління Іван Зайчук.

"Такі заходи ми проводимо не вперше у період карантину. Коли тролейбус відпрацював на лінії, машина заїжджає у мийно-прибиральний комплекс, прибирається у салоні, протираються поручні спеціальним дезінфекційним розчином, який ми розводимо. Увесь салон, у тому числі під сидіннями, обприскується. Тролейбус миють також зовні, але вже не розчином, а водою", - розповів Зайчук.

Читайте також: У Дніпрі почнуть проводити дезінфекцію транспорту

Він повідомив, що для проведення санітарних заходів співробітникам закупили гумові рукавички, респіратори та маски, оскільки дезінфекційні речовини мають різкий запах та можуть негативно впливати на дихальні шляхи.

"Стараємося охопити увесь транспорт, який заїжджає і виїжджає. Мийно-прибиральний комплекс працює цілодобово", - зазначив начальник цеху.

Як повідомляв Укрінформ, з 4 лютого усі школи у Чернівцях перебувають на карантині, а в області епідемічний поріг на грип та ГРВІ перевищений на 30%.

Фото: acc.cv.ua