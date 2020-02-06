У Дніпро-Бузькому лимані очікується спад рівня моря
Укрінформ
У Дніпро-Бузькому лимані до кінця доби очікується спад рівня моря з досягненням стихійних позначок, що спричинятиме ускладнення роботи підприємств морської галузі та морського транспорту.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
“За прогнозом УкрГідрометцентру, до кінця доби 6 лютого в Дніпро-Бузькому лимані очікується спад рівня моря з досягненням стихійних позначок (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що очікуване явище спричинятиме ускладнення роботи підприємств морської галузі та морського транспорту.
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