Заборгованість із виплатою субсидій зафіксували у 19 областях

На початок 2020 року заборгованість із виплатою субсидій була зафіксована в 19 областях країни.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

"Загалом у 19 областях станом на 1 січня 2020 року за наданими пільгами і житловими субсидіями була кредиторська заборгованість у сумі 14,6 млн гривень. Комусь така сума в масштабах всієї країни здаватиметься не значною. Але є загроза, що ця заборгованість не буде погашена. А це допомога тим, хто сьогодні не в змозі самостійно оплатити комунальні послуги через чималі тарифи", – сказав Голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

За його словами, найбільша заборгованість на Львівщині – 7,2 млн грн, Дніпропетровщині – 4,9 млн грн, Київщині – 0,6 млн грн та Запоріжжі - 0,5 млн гривень.

Голова Рахункової палати пояснив, що ризики непогашення заборгованості за наданими пільгами і житловими субсидіями у цьому році зумовлені тим, що у законі про Державний бюджет на 2020 рік надання цієї субвенції місцевим бюджетам не передбачено.

Пацкан зауважив, що у 2019 році на виконання фактичних зобов’язань місцевих бюджетів з надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг з державного бюджету надано субвенцію у сумі 21,6 млрд грн, або 99,9% плану на рік.

Як повідомлялося, ситуація з несвоєчасним перерахуванням субвенцій триває вже не перший рік. Так, на початку 2019 року голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко на засіданні правління Асоціації заявив, що, відповідно до законодавства, пільги на оплату житлово-комунальних послуг та житлові субсидії населенню надаються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, які мають перераховуватися щомісячно. Але впродовж 2017-2018 років зазначена субвенція перераховувалась місцевим бюджетам несвоєчасно.

Зокрема, наголосив Кличко, за даними Держстату, заборгованість державного бюджету за пільги та субсидії у квітні 2017 року становила 35 млрд грн, а у лютому 2018 року – 30 млрд гривень. У зв’язку з цим головні розпорядники коштів місцевих бюджетів не могли своєчасно відшкодовувати вартість субсидій та пільг, наданих населенню.