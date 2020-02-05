У Львові вшанували родини Праведників народів світу

У Львові представники Посольства Держави Ізраїль в Україні разом із Львівською міською радою провели церемонію вшанування шести родин зі Львова, Львівської, Волинської та Рівненської областей, чиї рідні визнані Праведниками народів світу за порятунок євреїв під час Голокосту.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Сьогодні, 5 лютого, Посольство Держави Ізраїль в Україні разом із Львівською міською радою провели церемонію вшанування шістьох родин зі Львова, Львівської, Волинської та Рівненської областей, визнаних Праведниками народів світу за те, що вони хоробро рятували життя євреїв під час Голокосту. Церемонія відбулося у приміщенні Палацу Потоцьких", - йдеться у повідомленні.

Вручив дипломи та медалі нащадкам Праведників народів світу посол Держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон. Він наголосив, що на Львівщині мешкали і загинули його рідні по материнській лінії.

Спеціальна комісія Яд Вашем висловила подяку від Держави Ізраїль та єврейського народу людям, які ризикували життям, рятуючи євреїв під час Голокосту, та присвоїла звання Праведників народів світу (посмертно): Григорію Сороці за порятунок родини Хагер; Тадеушу Млодницькому за порятунок Мордехая Саурхафта, втікача з Янівського гетто у Львові; Стеців Лаврентію та Ганні та Івану Федів за порятунок родини Ейс; Коцюбайлу Пилипу та Теклі та їхнім синам Олександру та Андрію за порятунок Фані Бас-Розенберг; Бойко Лукії за порятунок Мані Гольдапель-Лейфер.

Нагороди отримали нащадки Праведників. На церемонію з Ізраїлю, Польщі та США прибули рідні врятованих під час Голокосту.

Протягом останніх 25 років посли Держави Ізраїль в Україні вручили нагороди 2634 хоробрим українцям.

Читайте також: У Львові збиратимуть докази для визнання Шептицького Праведником світу

Звання Праведника народів світу — найвища нагорода Держави Ізраїль, що надається неєвреям, які з ризиком для власного життя допомагали євреям пережити Голокост. Це звання висловлює вдячність єврейського народу тим, хто допомагав євреям у найчорніші дні їхньої історії. Організацію Яд Вашем було засновано, щоб увічнити пам’ять шести мільйонів євреїв — жертв Голокосту - і від імені Держави Ізраїль та всього єврейського народу висловити подяку їх рятівникам.

Фото: city-adm.lviv.ua