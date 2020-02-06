На Азовське море насувається шторм
Укрінформ
На Азовському морі очікуються складні погодні умови.
Про це повідомив у Facebook начальник Головного управління ДСНС України у Херсонській області Сергій Чорний.
«Протягом доби 6 лютого на Азовському морі очікуються складні погодні умови І рівня небезпечності (жовтого)», - йдеться у повідомленні.
Прогнозують посилення північно-східного вітру, на півдні моря - південного 15-20 м/с; погіршення видимості в опадах 200-500 м.
Такі погодні умови спричинятимуть ускладненню роботи підприємств морської галузі та морського транспорту.