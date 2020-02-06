На Азовське море насувається шторм

На Азовське море насувається шторм

Укрінформ
На Азовському морі очікуються складні погодні умови.

Про це повідомив у Facebook начальник Головного управління ДСНС України у Херсонській області Сергій Чорний.

«Протягом доби 6 лютого на Азовському морі очікуються складні погодні умови І рівня небезпечності (жовтого)», - йдеться у повідомленні.

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Прогнозують посилення північно-східного вітру, на півдні моря - південного 15-20 м/с; погіршення видимості в опадах 200-500 м.

Такі погодні умови спричинятимуть ускладненню роботи підприємств морської галузі та морського транспорту.

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