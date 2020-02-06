У Львові біля зупинки розлили ртуть

У Львові біля зупинки громадського транспорту на вул.Виговського виявили три калюжі розлитої ртуті загальною вагою 800 грамів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Львівській області.

"5 лютого о 15:26 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Львові на вул. Виговського, на відкритій території, поблизу зупинки громадського транспорту, виявлено 3 осередки розлитої ртуті, з них два розміром 10×10 см та один - 50×50 см", - йдеться у повідомленні.

До місця події негайно виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ГУ ДСНС. Рятувальники механічним способом зібрали розлиту ртуть у кількості 800 грам та обробили поверхню, де була розлита ртуть, мильно-содовим демеркуризатором.

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Зібрану ртуть передано на подальшу утилізацію.

Фото: lv.dsns.gov.ua