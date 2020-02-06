У Щасті юнак намагався продати гранату за 400 гривень — ДПСУ

У Щасті прикордонники зі складу ООС вилучили у юнака гранату, яку той намагався продати.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

“В рамках реалізації оперативної інформації, в одному з торговельно-розважальних закладів м. Щастя, що на Луганщині, у 21-річного громадянина прикордонники виявили осколкову гранату РГД-5 та запал УЗРГМ2”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Росія завезла на Донбас чергову партію зброї та боєприпасів

Оперативники з’ясували, що місцевий мешканець намагався продати свій небезпечний товар і оцінив його у 400 гривень.

Юнака, гранату та запал прикордонники передали представникам Нацполіції для проведення відповідних слідчих дій.