Негода в Україні: патрульні розповіли про ситуацію на дорогах

Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено, патрульні надають допомогу водіям, котрі через негоду потрапили у складні ситуації.

Про це повідомляє Патрульна поліція України у Facebook.

"Патрульні надають допомогу водіям, які потрапили у складні ситуації через негоду — застрягли на дорозі у заметах, потрапили у заноси чи через ожеледицю не могли здійснювати рух. Станом на зараз проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено. Працюють усі оперативні служби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що комунальні служби обробляють проїзну частину протиожеледними матеріалами та розчищають покриття доріг.

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За повідомленням Укргідрометцентру, 6 лютого у південних, східних та Дніпропетровській областях складні погодні умови: вночі та вранці значний, місцями сильний сніг, пориви вітру 17-22 м/с, у південних областях місцями 25-30 м/с, хуртовини, снігові замети. На дорогах України ожеледиця.

7-9 лютого послаблення та припинення опадів і явищ; зниження температури вночі до 7-13° морозу, вдень до 1-6° морозу; у східних областях та в Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень 5-10° морозу.

Негода в Україні: ситуація на дорогах

"Якщо ви потрапили в халепу — телефонуйте на лінії 101, 102 та службу Укравтодор +380 (44) 287 11 40", - додали у повідомленні.

Фото: Патрульна поліція України