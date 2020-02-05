На Харківщині зіштовхнулися "дев’ятка" і Lanos, п’ятеро загиблих

У Харківській області на трасі Київ-Харків-Довжанський в результаті зіткнення двох автомобілів загинули п'ять осіб, одна людина постраждала.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області.

"5 лютого о 16:21 до чергової зміни ГУ ДСНС України у Харківській області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між автомобілями ВАЗ 2109 та Daewoo Lanos. Подія сталася на 603 кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський поблизу с. Новопавлівка, що в Ізюмському районі Харківської області", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, унаслідок ДТП загинули 5 осіб (дані встановлюються, 3 загиблих у ВАЗ та 2 загиблих в Daewoo) та постраждав 1 чоловік (водій автомобіля Daewoo).

На місці події рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували постраждалого чоловіка з автомобіля та передали його працівникам швидкої медичної допомоги.

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Причина та обставини події встановлюються працівниками Нацполіції.

Фото: ДСНС