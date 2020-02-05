У школах Житомира продовжили карантин

У загальноосвітніх та позашкільних закладах Житомира продовжили карантин до 8 лютого.

Відповідне рішення прийняла міська комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Житомирської міської ради.

«Продовжити призупинення освітнього процесу до 8 лютого включно вирішено у зв’язку з відсутністю стійкої тенденції щодо зниження захворюваності населення територіальної громади на ГРВІ та грип з урахуванням інформації та обговорення про стан захворюваності населення Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на ГРВ та грип на 5 лютого 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з епідемічним підйомом захворюваності обмежено проведення масових, дозвільних, розважальних і спортивно-масових заходів серед населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади.

За інформацією Житомирського обласного лабораторного центру, в області показник захворюваності на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг на 67%.

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Як повідомляв Укрінформ, у школах Житомира через грип та ГРВІ призупинили навчання з 27 січня по 5 лютого.

Крім того, у школах Коростеня також продовжили карантин, а діти повернуться на навчання 10 лютого.