В Калуші люди вимагають призупинити суцільну вирубку соснового лісу в районі «Підгірки», щоб не допустити підтоплення житлових будинків.

Про це повідомляє Калуська міська рада.

«За дорученням міського голови Ігоря Матвійчука, з метою розгляду колективного звернення мешканців мікрорайону «Підгірки» 04.02.2020 року організовано виїзну нараду під головуванням першого заступника міського голови Галини Романко з питання тимчасового припинення вирубки соснового лісу... Мешканці прилеглих вулиць висловили своє занепокоєння щодо збільшення небезпеки підтоплення їх житлових будинків після суцільної вирубки лісу, який затримував значний обсяг атмосферних опадів. Тому просять тимчасово призупинити суцільну вирубку лісу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мешканці «Підгірок» просять лісівників зрізати лише повністю сухі і повалені дерева та приступити до поступового заліснення очищених територій. Також люди просять владу Калуша підготувати запит до ДП «Калуський лісгосп» про облік зрізаної деревини, суму коштів за реалізацію зрубаної деревини та їх використання.

Відомо, що лісівники взялися за вирубку дерев, які втратили біологічну стійкість внаслідок дії стовбурових шкідників і хвороб лісу. Мета вирубки – не допустити поширення цих явищ та втрати технічної якості деревини. Площа соснового лісу, яка підлягає суцільній санітарній рубці у Калуші, становить близько 8 га. Наразі проведено рубку на площі 3,3 га.

Підгірки — один з районів малоповерхової садибної забудови Калуша. До 1972 року — приміське село, підпорядковане міській раді. Через Підгірки протікає річка Млинівка, яка у Середньому Бабині живить стави і впадає у Лімницю, а самі Підгірки регулярно потерпають від її розливів.

Фото: zaxid.media