У завод кормових добавок на Львівщині інвестують $20 мільйонів

У Буську біля Львова інвестори з України і Нідерландів збудують завод із виготовлення кормових добавок та тваринних жирів. Інвестиції складуть 20 млн доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної держадміністрації.

"Українська група компаній «Ефективні інвестиції» та голландська компанія Mada Participations B.V. оголосили про початок будівництва виробничого комплексу Feednova з виготовлення високопротеїнових кормових добавок та тваринних жирів у місті Буськ. Інвестиції у завод складають 20 мільйонів доларів США", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОДА, до нового комплексу увійдуть чотири виробничі лінії, які перероблятимуть понад 220 тонн сировини на добу. При цьому він першим в Україні перероблятиме сировину зовнішніх постачальників. Загальні потужності заводу дозволять виготовляти на добу близько 90 тонн продукції. Проєкт заводу розроблений з урахуванням вимог міжнародної сертифікації згідно зі стандартами ISO 22000 та HACCP. Завдяки цьому компанія зможе експортувати продукцію по всьому світу.

"Проблема переробки побічних продуктів тваринництва актуальна для всієї країни, особливо зважаючи на активний розвиток галузі. Наш завод стане потужним рішенням цієї проблеми. Сталий розвиток тваринництва та харчової промисловості регіону просто неможливий без розвиненої інфраструктури переробки побічних відходів. Саме тому ми плануємо створити ще принаймні 2 підприємства в центральній частині країни та на півдні», – прокоментував голова наглядової ради групи компаній "Ефективні інвестиції" Ігор Ліскі.

Важливо також, що виробництво займатиметься саме переробкою побічних продуктів тваринництва, а не утилізацією відходів. Крім того, введення європейських стандартів якості на всіх етапах роботи підприємства дозволить змінити застарілу практику поводження з відходами тваринного походження.

"Варто наголосити, що завдяки таким інвестиціям, з одного боку, створюються робочі місця з гідною оплатою праці, а з іншого стимулюється розвиток технологічності в промисловості. Таким чином збільшується ефективність ланцюгів доданої вартості. Зокрема, запуск цього заводу надважливий для розвитку тваринницької галузі країни", – зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергій Ніколайчук.

Завод буде оснащений повним комплексом найсучаснішого технологічного обладнання для фільтрації всіх видів викидів, який мінімізуватиме вплив виробництва на довкілля.

Планується, що як експортоорієнована компанія Feednova стане новим бюджетоутворюючим центром регіону. Завод створить понад 80 робочих місць, а також запровадить програму корпоративної відповідальності.