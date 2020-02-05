На Івано-Франківщині теплогенеруючі компанії знизили ціни на газ

В Івано-Франківській області теплогенеруючі компанії знизили ціни на газ, що дозволило прикарпатцям економити 10-15% коштів.

Про це повідомляє Івано-Франківська ОДА.

«…На Прикарпатті теплогенеруючі підприємства врахували постанову КМУ № 1082 щодо тарифоутворення у зв’язку зі зниженням ціни на газ. Ініціатива Президента й уряду щодо зниження вартості теплопостачання дозволила прикарпатцям економити 10-15% коштів… Загалом знижку на централізоване теплопостачання в грудні 2019 року отримали майже 84%, або 38014 абонентів», - повідомляє Івано-Франківська ОДА.

За їхньою інформацією, в середньому економія по оплаті за тепло в 1-кімнатній квартирі становила від 39,8 до 120 гривень, по 2-кімнатній – від 56,4 до 165 гривень та по 3- кімнатній - від 75,2 до 210 гривень.