Поліцейський обікрав однокласників на зустрічі випускників - його звільнили

У Миколаєві інспектор поліції обікрав колишніх однокласників на зустрічі випускників, через що його звільнили з лав правоохоронних органів.

Пресслужба поліції Миколаївської області повідомила, що підставою для звільнення стала оприлюднена у ЗМІ інформація.

"З приводу інформації про ганебну поведінку інспектора поліції на зустрічі випускників, яка з’явилась у ЗМІ, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області офіційно повідомляє, що з сьогоднішнього дня вказаний працівник звільнений з лав поліції", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали: "Дуже прикро, що такі люди ще трапляються серед нас, які своїми вчинками паплюжать честь звання поліцейського та перекреслюють кропітку та важку працю справжніх поліцейських, які щодня ризикують власними інтересами та навіть життям, аби забезпечити правопорядок та безпеку для громадян. І сьогодні для всіх діючих співробітників цей прикрий випадок став навіть більшим ударом, аніж для громадян. Адже зачеплена наша честь та гідність".

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За вказаним фактом проводиться службове розслідування, матеріали якого будуть передані до ДБР для надання правової оцінки.