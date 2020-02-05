Справу про стрілянину та вибух у Харкові передали СБУ

У Харкові справу про стрілянину 30 січня біля обласного Будинку дитини №2 передали від органів поліції до УСБУ в Харківській області.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

"За постановою прокурора підслідність змінено: справу передано від слідчих ГУ Нацполіції в Харківській області до слідчих УСБУ в Харківській області", - зазначив Чубенко.

За його словами, справу передано у зв’язку з неефективним розслідуванням кримінального провадження. Крім того, це зроблено з метою здійснення повного, всебічного, неупередженого розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, 30 січня о 13:30 до поліції надійшло повідомлення, що у Харкові біля обласного Будинку дитини №2 по вулиці Ковальській почули стрілянину та вибух.

Поліція встановила, що між невідомими відбувся конфлікт з використанням травматичної зброї та гранати РГД-5. Постраждалих немає.

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України з санкцією від 3 до 7 років позбавлення волі.

Тоді ж в інтернеті з’явилося відео бійки між двома групами молодиків, стрілянини та вибуху. У мережі стверджують, що у бійці взяли участь представники Нацкорпусу та люди з оточення нібито "авторитета" Манукяна. На відео нібито впізнали активіста Нацкорпусу Сергія Величко.

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Як розповіли кореспонденту в офісі партії "Національний корпус", вони не мають ніякого відношення до події, а те, що у ній брав участь активіст - це його особиста справа.

Сам Величко пізніше написав у мережі, що бійка відбулась через гроші: "Нашого знайомого бандити-шахраї ошукали на гроші. Приїхавши на зустріч просто поговорити, у нас полетіла граната, почалася стрілянина і, за підсумком, втеча цих бандитів...".