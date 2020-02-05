Аварія у Чернівцях залишила без тепла майже 200 будинків, частину шкіл і лікарень

У Чернівцях через прориви на теплотрасі зупинилася котельня, внаслідок чого без тепла залишились майже 200 будинків, 10 садочків, 3 школи і 10 медичних установ.

Про це повідомляє Чернівецька міська рада.

"Через гідроудар, який стався сьогодні уночі і призвів до поривів теплотраси, зупинилася котельня «Південна-1». Пориви на трасі призвели до витоків теплоносія. Котельню зупинено. Вона забезпечує теплом 193 будинки, 10 дитсадків, 3 школи, 10 медичних закладів та 17 інших об’єктів", - йдеться у повідомленні.

За словами директора МКП «Чернівцітеплокомуненерго» Олександра Меленчука, аварійні бригади підприємства працюють над встановленням причини гідроудару, пошуком та ліквідацією поривів на теплотрасі.

Читайте також: У Миколаєві майже на чверть підвищили тарифи на воду

Після ліквідації поривів на теплотрасі кілька годин займе заповнення мереж, щоб відновити теплопостачання у повному обсязі.

«Робимо все можливе, щоб у стислі терміни ліквідувати наслідки аварії та подати тепло у дитсадки, школи, лікарні та оселі чернівчан», – наголосив Меленчук.