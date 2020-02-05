Аварія у Чернівцях залишила без тепла майже 200 будинків, частину шкіл і лікарень
Про це повідомляє Чернівецька міська рада.
"Через гідроудар, який стався сьогодні уночі і призвів до поривів теплотраси, зупинилася котельня «Південна-1». Пориви на трасі призвели до витоків теплоносія. Котельню зупинено. Вона забезпечує теплом 193 будинки, 10 дитсадків, 3 школи, 10 медичних закладів та 17 інших об’єктів", - йдеться у повідомленні.
За словами директора МКП «Чернівцітеплокомуненерго» Олександра Меленчука, аварійні бригади підприємства працюють над встановленням причини гідроудару, пошуком та ліквідацією поривів на теплотрасі.
Після ліквідації поривів на теплотрасі кілька годин займе заповнення мереж, щоб відновити теплопостачання у повному обсязі.
«Робимо все можливе, щоб у стислі терміни ліквідувати наслідки аварії та подати тепло у дитсадки, школи, лікарні та оселі чернівчан», – наголосив Меленчук.