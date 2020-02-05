На Луганщині карантин оголосили ще в одному місті

У місті Рубіжному Луганської області запроваджено карантин у закладах загальної середньої освіти.

Про це повідомляє пресслужба Рубіжанської міської ради.

«Управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської області повідомляє, що у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації, перевищенням епідпорогу захворюваності дітей на ГРВІ та грип в закладах загальної середньої міста Рубіжного призупинено освітній процес з 06 по 14 лютого 2020 року», - ідеться в повідомленні.

Раніше, на початку минулого тижня, заняття були призупинені в навчальних закладах Сєвєродонецька. Оскільки ситуація із захворюваністю дітей не покращилася, карантин було подовжено ще до кінця поточного тижня.

При цьому Луганська область в цілому ще не перетнула епідемічний поріг.