SkyUp відкрив продаж квитків на рейс Запоріжжя — Прага

Український авіаперевізник SkyUp відкрив продаж квитків на новий рейс Запоріжжя — Прага.

Вартість квитків та дата запуску рейсу повідомлена на сторінці SkyUp у Facebook.

«Вартість квитка в один кінець без багажу: Запоріжжя — Прага від 1 465 грн, Прага — Запоріжжя від 1 663 грн. Коли: з 29.03.20 до 24.10.20. Розклад: літаємо у четвер та неділю», - йдеться у повідомлення.

У перевізника повідомляється, що вартість квитків актуальна на момент публікації.

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Як повідомляв Укрінформ, 28 січня Комісія Державної авіаційної служби України рекомендувала надати авіакомпанії SkyUp Airlines право на експлуатацію повітряної лінії для виконання регулярних рейсів за маршрутом Запоріжжя – Прага та відмовити у запуску сполучення Київ – Будапешт.