На Вінниччині в авто вибухнула граната, троє постраждалих

На Вінниччині у вівторок через вибух гранати в автівці постраждали троє людей.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

«4 лютого у Жмеринському районі в результаті вибуху гранати в автівці постраждали троє місцевих жителів. Попередньо, між чоловіками виник конфлікт, під час якого один з його учасників дістав гранату. Травмовані у важкому стані знаходяться у лікарні. Поліцією розпочато кримінальне провадження», - йдеться у повідомленні.

На Вінниччині в авто вибухнула граната/Фото: Національна поліція

Зазначається, що інцидент стався у селі Леляки. Інформація про вибух в автомобілі Mercedes, у результаті якого постраждали троє чоловіків віком 21, 34 та 36 років, надійшла до поліції близько 17 години напередодні.

Попередньо встановлено, що між нетверезими чоловіками, які перебували в салоні автомобіля, виник конфлікт на побутовому ґрунті. 36-річний учасник суперечки дістав гранату, ймовірно РГД-5, і привів її у готовність, після чого стався вибух. Поліція з’ясовує походження вибухового предмета.

Потерпілі з травмами різного ступеня тяжкості були доставленні до реанімаційного відділення Жмеринської лікарні. Згодом з’ясувалось, що в салоні легковика перебував ще один 52-річний чоловік. Він тілесних ушкоджень не отримав, оскільки встиг вистрибнути з автівки.

Слідчим управлінням розпочаті розслідування кримінальних проваджень за ч.2 ст.15, п.1,5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За такі правопорушення передбачено до 15 років або довічне позбавлення волі. Проводяться слідчі дії для з’ясування усіх обставин події.

Фото: Національна поліція