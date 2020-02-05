Луцька влада нарікає на поліцію, "бездіяльність" якої завадила демонтажу ринку

Луцька міська рада нарікає на поліцію за "бездіяльність та неналежне виконання обов'язків", які завадили демонтувати торговельні місця на Центральному (Старому) ринку.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міськради.

"Увечері, 4 лютого, департамент муніципальної варти приступив до примусового демонтажу незаконно встановлених конструкцій, однак цьому підприємці завадили. Бездіяльність поліції, що перебувала на місці та неспроможність забезпечити громадський порядок і безпеку призвели до того, що демонтаж завершити не вдалося, а працівники муніципальної варти отримали ушкодження різного ступеня. Одного з них госпіталізовано у нейрохірургічне відділення Луцької міської клінічної лікарні. Пошкоджено й техніку, якою здійснювали демонтаж. Поліція стала на сторону натовпу невідомих осіб, а не закону, та не змогла забезпечити виконання рішення міської ради", - вважають у мерії.

Там наголошують, що 29 січня було прийняте рішення, яким комунальному підприємству “Луцькі ринки” припинено право постійного користування земельною ділянкою на вул. Глушець,1. Цим же документом зобов’язано припинити дію договорів оренди торговельних місць до 2 лютого і очистити до 3 лютого земельну ділянку від розміщених там тимчасових споруд та конструкцій шляхом демонтажу.

У міськраді стверджують, що на ринку панує антисанітарія, часто торгівля здійснюється з порушенням санітарних норм, а підприємці масово ухиляються від сплати податків до бюджету.

"Зокрема, минулого року під час перевірки виявили 50 працівників, які взагалі не оформили трудові відносини, і 45 осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність без належно оформлених документів. Ще 442 торгові місця взагалі не обстежили, люди з них втекли або ж просто закрили контейнери", - зазначають у міськраді.

Запевняють також, що підприємців Старого ринку неодноразово попереджали про необхідність перевезти тимчасові конструкції та майно, запропонувавши для переїзду місця на ринку “Новий” на пільгових умовах.

Напередодні проведення демонтажу посадовцями міської ради було проведено нараду з представниками Луцького ВП ГУНП у Волинській області, ГУНП у Волинській області та патрульної поліції щодо забезпечення безпеки й дотримання громадського порядку.

У зв’язку з подіями, які відбулися нинішньої ночі, міська влада має намір порушити перед Міністерством внутрішніх справ України питання щодо невідповідності займаній посаді начальника ГУ НП у Волинській області Шпиги П.П. Крім того, будуть спрямовані заяви в прокуратуру для відповідного реагування на факти пошкодження техніки для демонтажу та нанесення тілесних ушкоджень працівникам департаменту муніципальної варти.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на середу, 5 лютого, сталися сутички між підприємцями Центрального ринку і представниками муніципальної варти, які, демонтуючи торгові місця за рішенням міської ради, пошкодили кілька кіосків. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження чужого майна).

Фото: volynnews.com