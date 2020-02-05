У Дніпрі триває "Форум єврейських громад України на честь 70-річчя лідерства Любавицького ребе Менахема-Мендела Шнеєрсона".

На цю подію зібралося майже 600 представників єврейських громад з різних областей України. Найбільші представництва були з Дніпра, Одеси, Львова та Миколаєва, повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі єврейської громади Дніпра.

"У цей день відзначається 70-річчя лідерства ребе, бо в цей день пішов з життя попередній глава Любавицького руху, шостий ребе Йосип-Іцхак Шнеєрсон, і в цей же день, через рік, його зять Менахем-Мендел Шнеєрсон взяв на себе керівництво єврейським народом і титул Любавицького ребе. Цей день відзначається як день народження нашого покоління, бо заведено вважати, що покоління змінюється, коли змінюється його глава", - пояснюють у єврейській громаді Дніпра.

У Дніпрі вперше проходить форум єврейських громад / Фото: Микола М'якшиков

Як відзначив головний рабин Дніпра і Дніпровського регіону Реб Шмуель Камінецький, в Україні живе близько 500 тисяч євреїв. Ця діаспора займає 6-те або 7-ме місце у світі. Любавицький ребе Менахем-Мендел Шнеєрсон, в честь якого зібрався форум, народився в Миколаєві, а жив у Дніпрі.

"Після Голокосту, коли багато євреїв були залякані, Любавицький ребе змінив психологію людей, створив інфраструктуру у світі, яка допомогла євреям повернутися до себе, пишатися, радіти своїй національній приналежності. І це почалося тут. Сьогодні ми також відзначаємо процвітання України, те, що всі національності відчувають себе тут комфортно. Це великий комплімент для українського народу, який так добре і тепло приймає всі народи", - зазначив Реб Шмуель Камінецький.

За словами організаторів, форум подібного масштабу проходить в Україні вдруге. Вперше такий форум пройшов у Києві у 2005-му році.

Учасники форуму відвідали з екскурсією Музей "Пам'ять єврейського народу і Голокосту в Україні" - третій у світі за величиною меморіальний комплекс, присвячений Голокосту. Прослухали кілька лекцій, які пов'язані з життям та діяльністю Ребе Менахема-Мендл Шнеєрсона.

Мета форуму: продемонструвати світу спільне прагнення не тільки євреїв, а й усіх людей планети, об'єднавши сили та можливості кожного, зробити світ кращим та добрішим, разом протистояти расизму, антисемітизму і ксенофобії, створюючи платформу для світу і партнерства.