У Львові засудили активного прибічника "тихої федералізації" України

На Львівщині за матеріалами Служби безпеки засуджено чоловіка, який спонукав високопосадовця Львівської облради до прийняття рішень, що несуть загрозу конституційному ладу і територіальній цілісності нашої країни.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Досудовим слідством встановлено, що зловмисник намагався дати чиновнику хабар у розмірі 50 тисяч гривень за винесення на розгляд сесії облради проєкту рішення про прийняття звернень до перших осіб держави щодо надання Львівській області спеціального економічного статусу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі звернення є частиною гібридної агресії проти України та мають назву "тихої федералізації".

Чоловіка визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, і засуджено до 5 років позбавлення волі.

Апеляційний суд Львівської області залишив рішення суду першої інстанції без змін.