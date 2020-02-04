У Харкові спростували чутки про китайського студента з підвищеною температурою

У Харківській державній академії культури (ХДАК) спростували поширювані в мережі чутки про студента, який повернувся з Китаю та нібито перебуває в гуртожитку з підвищеною температурою.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в ректораті вишу.

"Ми вже виклали офіційну заяву щодо фейку в мережі про нібито випадок коронавірусу у одного з наших студентів з Китаю. В академії навчаються близько 100 іноземних студентів, дві третини з яких - громадяни КНР. Частина з них щойно повернулася до Харкова після канікул. Всі вони знаходяться під контролем медиків міської студентської лікарні. Ніякого підтвердження щодо зараження коронавірусом у будь-кого із цих студентів немає. Наразі жоден з них не має підвищеної температури та інших ознак захворювання", - зазначили у ректораті.

В офіційному пресрелізі ХДАК з цього приводу підкреслено, що подібні твердження мають провокативний характер.

З метою профілактики, додали у ректораті, у студентському гуртожитку до 1 березня оголошено обмежений доступ: "Вхід та вихід до будівлі дозволений лише студентам, які там мешкають. Температуру кожного перевіряють за допомогою спеціальних інфрачервоних термометрів".

"Ті студенти з Китаю, які не змогли виїхати до Харкова через епідемію, зараз навчаються за дистанційною формою", - пояснили у ректораті.

Як розповіли студенти академії, у мережі була інформація, що один із студентів-китайців зачинився у кімнаті гуртожитку з температурою, і це пов'язали з проявом коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, у Харківській області на підготовку до можливого поширення коронавірусу виділять півмільйона гривень. За рахунок цих коштів для дорослої та дитячої інфекційної лікарень планують придбати додаткові препарати, діагностичний матеріал і засоби захисту. Зараз у лікарнях вже обладнано чотири реанімаційні бокси. Там зможуть розмістити вісім тяжкохворих пацієнтів. Крім того, у медзакладах облаштували 15 ізольованих палат.

За даними МОЗ, станом на 4 лютого у світі зареєстровано 20 606 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 427 летальні. Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані в 23 країнах світу.

В Україні наразі жодного підтвердженого лабораторно випадку нового коронавірусу не зареєстровано.