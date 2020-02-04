Канада допоможе придбати для Донеччини 10 мобільних пунктів надання адмінпослуг

Завдяки фінансовій підтримці уряду Канади – 5 млн канадських доларів - на Донеччині планують закупити та обладнати 10 мобільних пунктів надання адміністративних послуг.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«Закупити та обладнати 10 мобільних пунктів надання адміністративних послуг плануємо на Донеччині завдяки фінансовій підтримці уряду Канади», - написав очільник області.

Він зазначив, що 4 мобільні пункти курсуватимуть поблизу КПВВ й обслуговуватимуть жителів тимчасово окупованих територій, а 6 - працюватимуть у віддалених сільських районах, розташованих вздовж лінії зіткнення на контрольованій Україною території.

На реалізацію цієї програми уряд Канади виділяє 5 млн канадських доларів. Перші пункти з'являться в області вже у березні.

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Кириленко нагадав, що про це він говорив під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою. Вона підкреслила, що Канада від самого початку війни підтримувала й підтримує українців, «де б вони не були», і завжди буде поруч.

«Канадська допомога вже вийшла за межі суто гуманітарної й спрямована здебільшого на розвиток. А це для нас дуже важливо», - заявив Кириленко та подякував послу, уряду та усім громадянам Канади за підтримку України.

«Це перший візит на Донеччину пані Ґаладзи у якості Надзвичайного і Повноважного Посла Канади в Україні. Тому детально обговорили й загальну суспільно-політичну ситуацію в області, і намітили спільні дії на майбутнє», - додав керівник регіону.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda