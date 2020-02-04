У Запоріжжі з мосту на авто впав шматок бетону

У Запоріжжі на легковий автомобіль під час руху через міст Преображенського впав шматок бетону, що відколовся від бетонної конструкції у верхній частині мосту.

Про це журналістам розповіли в патрульній поліції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Аварія сталась 4 лютого, приблизно опівночі. Інспектори поліції виявили Daewoo Lanos під керуванням водія 1985 р.н, який пояснив, що рухався по Хортицькому мосту, та виявив, що зверху на його автівку впав камінь, який пошкодив лобове скло та шашку таксі», - зазначили в пресслужбі патрульної поліції.

Правоохоронці склали схему ДТП та взяли пояснення. Кому належить верхня частина мостового переходу і хто має відповідати за дану ділянку мосту — наразі невідомо.

Рішення про притягнення до відповідальності винуватої особи має приймати суд.

Фото з місця події на своїй сторінці у Facebook оприлюднила мешканка Запоріжжя.