У Житомирі не виявили коронавірус у дитини, яка повернулася з Китаю

У Житомирі провели обстеження дитини, в якої запідозрили коронавірус після її повернення з відпочинку у Китаї, і небезпечної інфекції не виявили.

Про це інформує Житомирський обласний лабораторний центр.

«Дитина знаходилась на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні дитячої лікарні ім. В.Й.Башека. Станом на 29.01.2020 р. для вірусологічного підтвердження діагнозу «коронавірусна інфекція» набір діагностикумів в державі, зокрема в області відсутні. Тому виключення або підтвердження діагнозу «коронавірусна інфекція» здійснювалось відповідно до затвердженого алгоритму шляхом проведення вірусологічних досліджень матеріалу від хворої дитини на інші вірусні інфекції», - йдеться у повідомленні.

Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру провела для дитини безкоштовно 15 досліджень. За їх результатами виділено «аденовірус», проти якого своєчасно та в повному обсязі проведено протиепідемічні заходи.

Враховуючи дані вірусологічних досліджень, діагноз «коронавірусна інфекція» не підтверджено, констатували у лабцентрі.