Сезон грипу: на Волині епідпоріг перевищений майже на 40%

На Волині показник захворюваності на грип та ГРВІ перевищив епідеміологічний поріг на 38%.

Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України.

"За даними рутинного епіднагляду за 05 тиждень 2020 року у Волинській області інтенсивний показник захворюваності вищий епідемічного порогу на 38%. Епідемічні пороги перевищено в 11 районах області із 16, містах Луцьк та Нововолинськ. Не перевищені епідпороги у Володимир-Волинському, Старовижівському, Горохівському, Турійському, Луцькому районах", - поінформувала заступник директора ДУ "Волинський ОЛЦ МОЗ України" Лариса Дудковська.

Найбільший ріст захворюваності спостерігається у віковій групі 5-14 років (на 80%).

Впродовж минулого тижня гострими респіраторними вірусними інфекціями в області захворіли понад 8,3 тис. осіб, що майже на 2600 осіб більше, ніж попереднього тижня, коли було зареєстровано 5,7 тис. Тижневий приріст захворюваності становить 46%. Із числа хворих понад 5,4 тис. – це діти до 17 років (65%). Кількість госпіталізованих з приводу ГРВІ збільшилась на 25% і становить 285 проти 227 осіб попереднього тижня. Загалом з початку епідсезону госпіталізовано понад 2100 осіб, із них понад 1500 (72%) дітей.

З початку епідемічного сезону (30 вересня 2019р.) перехворіли понад 87 тис. жителів області – це 8,4% населення. Погіршення епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ в області прогнозується на початок лютого 2020 року.

У Луцьку за 5-й тиждень 2020 року зареєстровано 2670 випадків грипу та ГРВІ проти 2 тис. попереднього тижня, з котрих понад 68% - у дітей. Інтенсивний показник захворюваності перевищив епідемічний поріг на 7%. Госпіталізовано 98 жителів обласного центру, що на 11% більше, ніж попереднього тижня (88 осіб).

З початку епідсезону припинялось навчання в 97 закладах освіти: 15 закладах дошкільної освіти та 82 загальноосвітніх школах.

На сьогодні в області циркулюють збудники грипу А та грипу В.