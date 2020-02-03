У Запоріжжі в школах оголосили карантин

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк підписав розпорядження про призупинення навчального процесу у школах.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької міської ради.

«Відповідно до розпорядження міського голови Володимира Буряка, у Запоріжжі з 4 лютого припиняється навчання в школах і позашкільних установах. Заняття припинені до особливого розпорядження. Рішення про відновлення навчального процесу буде прийняте в залежності від епідемічної ситуації, коли захворюваність піде на спад», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що епідемічний поріг у Запоріжжі перевищено на 13,7%.

Департаменту культури і туризму міської ради доручено обмежити проведення культурно-масових заходів, припинити групові заняття з вихованцями підвідомчих закладів культури.

Департаменту спорту, сім'ї та молоді - обмежити проведення навчально-тренувальних занять в ДЮСШ та спортивно-масових заходів у місті.

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Як раніше повідомлялось, на карантин закриті усі школи у Бердянську (18 закладів) та у Мелітополі (23).

З початку епідсезону в Запорізькій області від ускладнень грипу померли дві жінки.