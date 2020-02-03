У Чернівцях закрили на карантин всі школи міста

Усі школи Чернівців закрили на карантин через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ.

Про це у Facebook повідомив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.

"Сьогодні до школи не прийшли понад 6 тисяч дітей, з яких 4,5 тисячі через ГРВІ. Хоча для перевищення епідпорогу не вистачає кілька відсотків, перевищення - це питання одного-двох днів. Порадившися з фахівцями, з 4 до 16 лютого призупинив навчання в школах. В садочках залишили на розгляд завідуючих", - зазначив Каспрук.

За його словами, у цей період школярі зможуть займатися, отримувати консультації вчителів дистанційно.

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"Не займайтеся самолікуванням, при перших ознаках хвороби дитини звертайтеся до лікарів. Адже зафіксовані випадки захворювань на кір, вітрянку та скарлатину", - наголосив міський голова.