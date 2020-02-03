На Закарпатті припинив мовлення телеканал, пов’язаний із Балогою

На Закарпатті припинив мовлення супутниковий телеканал “Сіріус”, який був зареєстрований у 2016 році, а став працювати з 2017 року. Канал пов'язують із закарпатським політиком Віктором Балогою.

Про це повідомляє ІМІ.

“Припинив мовлення супутниковий телеканал “Сіріус” (Мукачево, Закарпатська область), який був зареєстрований у 2016 році, а став працювати в етері із 2017 року. Станом на початок лютого картинка телеканалу недоступна в стрімінгових сервісах, немає трансляції і безпосередньо на офіційному сайті мовника. На сайті поява останньої новини датується 20 січня, на ютуб-сторінці останнє відео завантажено два тижні тому. На сторінці телеканалу у фейсбук оновлення востаннє зафіксовано 21 січня,” - йдеться в повідомленні.

Представник ІМІ в Закарпатській області зателефонував до компанії, де жінка, яка назвала себе колишнім директором компанії, категорично відмовилася від будь-яких коментарів і попросила нічого не писати про факт закриття та “залишити в спокої”. Своє ім’я жінка не назвала.

Як повідомляють в ІМІ, у вересні 2019 року місцеве інтернет-видання pmg.ua, посилаючись на власні джерела, повідомило, що в серпні всі авторські програми телеканалу закрито, практично весь колектив звільнено.

Проте принаймні до кінця 2019 року телеканал був в ефірі та випускав теленовини, а публічних заяв щодо звільнення від працівників телекомпанії не зафіксовано.

Як повідомляв ІМІ, юридична назва компанії – ТОВ “Сіріус Медіа Продакшн”, засновником якої, за даними аналітичної системи YouControl, є Роман Поворозник. Людина з таким іменем, за даними ресурсу rada.oporaua.org, була серед помічників депутата Віктора Балоги, власне через цей факт останнього називали реальним власником медіаресурсу.

ТОВ “Сіріус Медіа Продакшн” у 2016 році отримало від Нацради з питань телебачення та радіомовлення ліцензію на супутникове мовлення. Згідно з інформацією регулятора, канал мав формат культурологічно-просвітницький, а також сімейний та фільмопоказ.

Чи відновить роботу телекомпанія невідомо.