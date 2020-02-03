У Херсоні на карантин закривають школи

У Херсоні з 4 по 8 лютого включно у школах призупинено навчальний процес через стрімке зростання рівня захворюваності на ГРВІ серед учнів

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської міської ради.

«Із 4 по 8 лютого включно у школах Херсона призупинено навчальний процес. Причина цьому - стрімке зростання рівня захворюваності на ГРВІ серед учнів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення 3 лютого прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної ситуації та надзвичайних ситуацій.

Пороговий показник поки не перевищено - він складає 634 випадки на 100 тис. населення при 659,6 допустимих. Однак, як повідомляють в управлінні охорони здоров'я міськради, порівняно з минулим тижнем він зріс на 73,6%.

Загалом, з 27 січня по 2 лютого у Херсоні зареєстровано 2044 випадки захворюваності (за попередній тиждень - 1177).

Серед дітей виявлено 1749 випадків захворюваності, що на 819 випадків більше від попереднього тижня і складає 85,6% від усіх захворювань.