У Запорізькій області на карантин закрили кожну п'яту школу

У Запорізькій області згідно з наказами територіальних відділень освіти та розпорядженнями місцевих органів влади повністю припинено навчання дітей у 102 школах області.

Про це повідомляє ДУ “Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ”.

“В Запорізькій області згідно з наказами ТВО та розпорядженнями місцевих органів влади повністю припинено навчання дітей у 102 школах області (19,3%). Також частково припинено навчальний процес у 189-ти класах 57 шкіл області. Повністю припинено навчання в школах міста Бердянськ (18 шкіл), міста Мелітополь (23 школи)”, - йдеться у повідомленні.

Кількість відсутніх через хворобу учнів порівняно з минулим тижнем зросла з 8,4% до 13,7%, у т. ч. через ГРВІ відсутні 12,1% учнів (минулого тижня було 6,3%).

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У дитячих навчальних закладах області через високий рівень захворюваності дітей на ГРВІ повністю припинено функціонування 5 закладів дошкільної освіти області (Бердянський, Більмацький та Токмацький райони), а також у 28-ми закладах (м. Запоріжжя – 24, Запорізький район – 2, Токмацький та Чернігівський райони – по 1) припинено функціонування загалом 45 груп.