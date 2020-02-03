У Чернівцях медики врятували півторарічну дитину, яка проковтнула 22 магнітні кульки
Про це кореспонденту Укрінформу розповів завідувач відділенням хірургії Чернівецької міської дитячої лікарні Микола Хома.
"До нашої лікарні півторарічна дівчинка потрапила у важкому стані. У неї болів живіт, була блювота. Медики це називають терміном "гострий живіт" - симптом явно хірургічної проблеми. Зробили рентген, який виявив у черевній порожнині магнітні кульки. Батьки розповіли, що напередодні дівчинка гралася разом зі старшим братиком таким конструктором. Дитину терміново прооперували", - розповів хірург.
Він пояснив, що через те, що кілька кульок зчепилися між собою, спричинивши кишкову непрохідність, у шлунку та сліпій кишці утворилися розриви.
"Ми дістали 22 магнітних кульки з черева дитинки. Це, мабуть, рекордна кількість за всі роки моєї роботи. Проте важлива не кількість, а сам факт потрапляння в організм магнітів. Вони несуть смертельну небезпеку", - продовжує Микола Хома.
Хурірг пояснив, що коли маленькі дітки, граючись, ковтають магнітні кульки від конструктора, ті зупиняються у петлях кишечника і притягуються між собою. Кишка, яка опиняється між кульками, перетискається, утворюється отвір – перфорація. Це дуже небезпечно. Тому медики звертаються до батьків, щоб ті обирали іграшки відповідно до віку дітей і ретельно доглядали за ними під час гри.
Прооперовану дівчинку вже виписали додому. Наразі її життю і здоров'ю нічого не загрожує.
Фото: 0352.ua