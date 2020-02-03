У Чернівцях медики врятували півторарічну дитину, яка проковтнула 22 магнітні кульки

У Чернівцях лікарі провели складну операцію та врятували півторарічну дівчинку, яка проковтнула 22 магнітні кульки.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів завідувач відділенням хірургії Чернівецької міської дитячої лікарні Микола Хома.

"До нашої лікарні півторарічна дівчинка потрапила у важкому стані. У неї болів живіт, була блювота. Медики це називають терміном "гострий живіт" - симптом явно хірургічної проблеми. Зробили рентген, який виявив у черевній порожнині магнітні кульки. Батьки розповіли, що напередодні дівчинка гралася разом зі старшим братиком таким конструктором. Дитину терміново прооперували", - розповів хірург.

Він пояснив, що через те, що кілька кульок зчепилися між собою, спричинивши кишкову непрохідність, у шлунку та сліпій кишці утворилися розриви.

"Ми дістали 22 магнітних кульки з черева дитинки. Це, мабуть, рекордна кількість за всі роки моєї роботи. Проте важлива не кількість, а сам факт потрапляння в організм магнітів. Вони несуть смертельну небезпеку", - продовжує Микола Хома.

Хурірг пояснив, що коли маленькі дітки, граючись, ковтають магнітні кульки від конструктора, ті зупиняються у петлях кишечника і притягуються між собою. Кишка, яка опиняється між кульками, перетискається, утворюється отвір – перфорація. Це дуже небезпечно. Тому медики звертаються до батьків, щоб ті обирали іграшки відповідно до віку дітей і ретельно доглядали за ними під час гри.

Прооперовану дівчинку вже виписали додому. Наразі її життю і здоров'ю нічого не загрожує.

Фото: 0352.ua