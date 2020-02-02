На Запоріжжі зіткнулися два легковика, одна людина загинула, троє – постраждали

У Мелітополі Запорізької області унаслідок зіткнення двох легкових автомобілів одна людина загинула, ще троє - постраждали.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

"2 лютого близько 05:00 водій автомобіля Nissan, на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Гетьмана Сагайдачного у Мелітополі, перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора, не надав перевагу в русі автомобілю Volkswagen та скоїв з ним зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок аварії четверо жителів Мелітополя отримали тілесні ушкодження, їх доставлено до лікарні. Водій Volkswagen помер у медичному закладі.

Наразі вирішується питання щодо затримання водія автомобіля Nissan у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.