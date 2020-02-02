На Кіровоградщині авто в’їхало в електроопору, п’ятеро постраждалих

Унаслідок зіткнення авто з електроопорою на Кіровоградщині постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомляє ДСНС України у Кіровоградській області.

"2 лютого о 02:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у м. Гайворон на вул. Ніни Богач сталося зіткнення легкового автомобіля Chery Amulet з електроопорою. Травмовано водія і чотирьох пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих госпіталізовано до Гайворонської центральної районної лікарні.

"Внаслідок ДТП виникла пожежа автомобіля, яку о 03:18 локалізували та о 03:28 – ліквідували бійці 21-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Гайворон", - додали у ДСНС.