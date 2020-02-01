У Тернополі молоді люди прийшли на добу в колишній слідчий ізолятор КДБ

У Тернополі молоді люди проведуть добу в колишньому слідчому ізоляторі КДБ

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Місцем проведення такої акції уже 16 років поспіль ми обираємо камери колишнього слідчого ізолятора КДБ, де зараз розташований музей політв'язнів та репресованих. Юнаки та дівчата з Тернопільщини та інших областей України упродовж доби перебуватимуть у таких незвичних умовах, по-своєму вшановуючи та згадуючи своїх ровесників, які загинули у кривавому бою під Крутами», - розповіла кореспондентові агентства заступник голови Тернопільської міської організації Спілки української молоді Леся Голик.

Упродовж 24 годин учасники акції дискутуватимуть на історичні теми, зустрічатимуться з істориками, краєзнавцями, священниками. Також у програмі – перегляд тематичних фільмів.

Акція завершиться недільного ранку святою літургією в кафедральному соборі Тернополя, де пом’януть героїв Крут.

Фото: intb.te.ua