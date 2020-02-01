Понад 90 населених пунктів у двох областях — без світла через негоду
Укрінформ
В Україні внаслідок ускладнення погодних умов залишаються без електропостачання 93 населені пункти у двох областях.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 7 год. 1 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 93 населених пункти у 2 областях, а саме: Сумська – 78 та Чернігівська – 15", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Як повідомлялося, станом на ранок 31 січня у Сумській та Чернігівській областях були знеструмлені через негоду 602 населені пункти.