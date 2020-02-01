Представники ООН передали 12 мобільних кейсів для мешканців Донеччини

Представники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців вручили управлінням соціального захисту населення Донецької області 12 мобільних кейсів для обслуговування жителів ОТГ.

Про це повідомляє Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

"31 січня у Донецькій ОДА УВКБ ООН вручила управлінням соціального захисту населення Донецької області 12 мобільних кейсів для обслуговування мешканців об’єднаних територіальних громад. Участь у заході взяли заступник голови облдержадміністрації Юлія Костюніна, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, представники управлінь соціального захисту населення", - йдеться у повідомленні.

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Костюніна зазначила, що соціальна сфера є своєрідним індикатором суспільно-економічного стану держави.

"В умовах проведення ООС разом з місцевими відчуваємо, як важко іноді, особливо, на території лінії розмежування надати необхідні соціальні послуги мешканцям", - підкреслила вона та подякувала за співпрацю та небайдужість до чужого горя.

Представники ООН вручили 12 мобільних кейсів для надання послуг населенню / Фото: Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації

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Зі сторони УВКБ ООН у заході взяли участь заступник Представника УВКБ ООН в Україні пані Ноєль Калхун та в.о. голови регіонального офісу УВКБ ООН у Слов’янську пан Умар Ях’яєв, а також фахівець з польових питань Світлана Скокова та радник з правового захисту Наталія Кропивка.