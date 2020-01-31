До чиновників курортної Затоки прийшли з обшуками

Правоохоронці проводять санкціоновані обшуки у посадовців Затоківської селищної ради, яких підозрюють у розтраті багтомільйонних коштів, виділених на спорудження очисних споруд.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

"Прокурори Білгород-Дністровської місцевої прокуратури спільно зі слідчими відділу поліції за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в області проводять обшуки у посадових осіб Затоківської селищної ради в межах кримінального провадження щодо розтрати бюджетних коштів. Зокрема, правоохоронці розслідують факти можливої розтрати коштів, виділених на будівництво очисних споруд на території селища", - йдеться в повідомленні.

Наразі вилучено документацію та комп’ютерну техніку. Слідчі дії тривають.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ознаками ч. 5 ст. 191 (розтрата або заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання посадовцями службовим становищем або організованою групою) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2019 року облпрокуратура повернула державі 2,5 гектара прибережних земель Затока вартістю близько 50 мільйонів гривень, які були незаконно передані під індивідуальне дачне будівництво у межах першої та другої смуг узбережжя Чорного моря.

Суд ухвалив рішення про задоволення позовних вимог прокуратури, що стосуються 48 земельних ділянок.